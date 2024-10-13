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Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки Ан-3 в Якутии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии, при которой погиб человек.

"Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Самолет Ан-3, выполнявший рейс из Олекминска в Железногорск-Илимский, совершил жесткую посадку вблизи города отправления в воскресенье. На борту находились три члена экипажа и два пассажира, один человек погиб.

Как сообщили в главке МЧС России по Якутии, также есть один пострадавший.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки воздушного судна стала потеря тяги двигателя, которая привела к его дальнейшему отказу.

Якутия Олекминск Ан-3 аварийная посадка уголовное дело
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