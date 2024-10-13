Один человек погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Олекминском районе Якутии, погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"В полутора километрах от города Олекминск произвел аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "Борус". На борту самолета находилось четыре человека, один из них погиб", - сказал сотрудник пресс-службы.

В готовности к вылету к месту аварийной посадки воздушного судна находятся пять спасателей вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РA.

В свою очередь, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, которая привела к его дальнейшему отказу. В надзорном ведомстве уточнили, что воздушное судно выполняло рейс из Олекминска в Железногорск, на борту находились три члена экипажа и два пассажира.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки самолета.