Поиск

Один человек погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Олекминском районе Якутии, погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"В полутора километрах от города Олекминск произвел аварийную посадку самолет Ан-3 авиакомпании "Борус". На борту самолета находилось четыре человека, один из них погиб", - сказал сотрудник пресс-службы.

В готовности к вылету к месту аварийной посадки воздушного судна находятся пять спасателей вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РA.

В свою очередь, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, которая привела к его дальнейшему отказу. В надзорном ведомстве уточнили, что воздушное судно выполняло рейс из Олекминска в Железногорск, на борту находились три члена экипажа и два пассажира.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки самолета.

Якутия МЧС Ан-3 аварийная посадка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 октября

Кадыров сообщил, что спасатели разбирают завалы на месте взрыва АЗС в Грозном

Кадыров сообщил, что спасатели разбирают завалы на месте взрыва АЗС в Грозном

Четыре человека погибли при взрыве цистерны с газом на АЗС в Грозном

Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Более 20 автомобилей повредили упавшие из-за дождя и снега деревья в Барнауле

Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста

Ограничения в работе аэропорта Казани сняты

Ограничения в работе аэропорта Казани сняты

Лицензия OFAC на операции с группой Мосбиржи истекла

Лицензия OFAC на операции с группой Мосбиржи истекла

Многоквартирный жилой дом загорелся в Нефтеюганске на площади 720 кв. м

Автомобиль обстрелян при въезде в столицу Ингушетии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });