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В Ленинградской области 15 человек пострадали во время съемок "Василия Теркина"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пятнадцать человек пострадали при обрушении декораций на съемках фильма "Василий Теркин" в Ленобласти, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Во время съемок рухнул пол в движущейся декорации вагона. Пострадали 15 человек, включая участников съемочной группы и несовершеннолетних актеров", - сказали в экстренных службах.

Тяжелых травм никто не получил.

"У пострадавших ссадины и ушибы. Люди поранились об острые края декорации. Однако бригада скорой, дежурившая на съемках, быстро сориентировалась и сразу начала оказывать помощь пострадавшим", - сказали в экстренных службах.

Ленинградская область
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