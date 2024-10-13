В Ленобласти на съемках фильма "Василий Теркин" пострадали 23 человека
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Более двадцати человек получили медицинскую помощь в Лужской районной больнице после обрушения декораций на съемках фильма "Василий Теркин" в Ленинградской области, сообщила пресс-служба правительства области в воскресенье.
"Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы - ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших.