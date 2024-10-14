Сильное понижение температуры прогнозируют в регионах Урала, Сибири и Приволжья

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Холодная погода прогнозируется в ближайшие дни в регионах Урала, Сибири и Приволжья, температура даже в южных районах этих федеральных округов будет отрицательной, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Антициклональная погода в Сибири приводит к тому, что по восточной периферии этого антициклона произойдет очень сильное понижение температуры. Холодный воздух закачивается, и он распространяется и на Волгу, и на Урал, и, конечно же, на Сибирский федеральный округ", - сказал Вильфанд.

Так, уточнил он, в Приволжском федеральном округе "повсеместно ночные температуры отрицательные, от 0 до минус 5, причем наиболее холодная погода на юге Приволжского федерального округа, в Башкортостане, в Оренбургской области, там минимальные температуры минус 3 - минус 8 градусов". К четвергу температура повысится до минус 4 - плюс 1 градуса.

"Даже в таких традиционно теплых регионах, как Самарская, Саратовская, Пензенская области, ночные температуры тоже отрицательные, но около нуля, а днем всего-навсего плюс 4 - плюс 9 градусов, температура на 3-4 градуса ниже нормы", - добавил он.

Холодная погода будет и на Урале, где, как отметил Вильфанд, "вполне хорошие ночные морозы". В Свердловской, Челябинской и Курганской областях ночью минус 5 - минус 9 градусов. Дневная температура будет плюс 3 - плюс 8. На севере региона, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах "тоже отрицательные температуры, но, как это ни странно, там температура выше, чем на юге".

На юге Сибири, в Томской и Новосибирской областях, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается очень холодная погода, на 5 градусов ниже нормы. Так, ночные температуры будут минус 3 - минус 8, местами до минус 10 градусов, и днем "совсем не жарко - плюс 2 - плюс 5 градусов".