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В МИД заявили, что РФ примет все необходимые меры в случае агрессии против КНДР

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия примет все необходимые меры в соответствии с законодательством обеих стран, если против КНДР будет совершен акт агрессии, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Если против КНДР будет совершен акт агрессии, то в соответствии со своим законодательством, в соответствии с законодательством КНДР, - будут предприняты все необходимые меры", - сказал он журналистам в Исламабаде.

Так замминистра ответил на вопрос о том, какие шаги предпримет Москва в случае дальнейшего обострения конфликта на Корейском полуострове с учетом подписанного в июне этого года лидерами РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Комментируя подрыв Пхеньяном со своей стороны участков дорог, соединяющих две Кореи, Руденко сказал: "Мы считаем, что то, что предприняла в последнее время Южная Корея - это провокационные действия, которые серьезно подрывают стабильность на полуострове и ведут к эскалации напряженности".

"И то, что будет происходить впоследствии, в том числе это, конечно, уже очень опасное развитие событий. И мы считаем, что пора остановиться с этим", - подчеркнул замминистра.

14 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Руденко назначен официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопросов о ратификации этого договора.

Договор предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.

В частности, в статье 4 договора указывается, что "в случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики".

Андрей Руденко Владимир Путин КНДР МИД РФ Южная Корея Северная Корея
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