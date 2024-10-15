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Дума в приоритетном порядке рассмотрит ратификацию договора о партнерстве с КНДР

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетности для палаты парламента проекта закона о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

"Рассмотрим в приоритетном порядке. Вопрос вынесем на обсуждение Совета Думы на среду. Со своей стороны будем поддерживать ратификацию. Отношения сейчас у России и КНДР развиваются", - сказал Володин журналистам во вторник, комментируя соответствующий проект закона.

Законопроектом предлагается ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанного в Пхеньяне 19 июня в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

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Договор, в частности, предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую. "В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР", - гласит статья 4 договора.

Текст договора представлен в пакете документов к внесенному в Госдуму президентом РФ законопроекту (740196-8) о его ратификации и размещен в базе законодательной деятельности парламента.

Госдума Вячеслав Володин КНДР
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