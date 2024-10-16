Принят закон о снижении доли риска инициаторов неипотечной секьюритизации до 5%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который позволяет Банку России определить условия, при которых оригинаторы неипотечной секьюритизации смогут удерживать в своем портфеле не менее 5% суммы секьюритизированных активов, в то время как сейчас этот порог составляет 20%.

Законопроект № 532749-8 в парламент в январе внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых сенатор Николай Журавлев и депутат Анатолий Аксаков.

Нормативно-правовая основа для сделок неипотечной секьюритизации была заложена в 2013 году федеральным законом № 379. Оригинатор неипотечной секьюритизации - компания, которая создает финансовые инструменты и предлагает их инвестору путем объединения нескольких активов на основе кредитов (займов) МСП, автокредитов, потребительских кредитов, крупных корпоративных кредитов, просроченной потребительской задолженности, лизинговых платежей. Оригинаторами сделок на российском рынке выступают как финансовые (главным образом, кредитные), так и нефинансовые организации.

Согласно действующему законодательству, доля удержания кредитного риска оригинатором в сделках неипотечной секьюритизации должна составлять не менее 20% от общего размера обязательств по облигациям с залоговым обеспечением, т.е. оригинатор должен сохранять этот процент сделки в своем портфеле и не продавать его полностью инвесторам. Принятый закон сохраняет долю в 20%, но прописывает, что ЦБ сможет установить условия, при которых оригинатор получит возможность иметь в своем портфеле объем рисков не менее 5%.

"Такое смягчение соотносится с установившейся зарубежной практикой регулирования, в соответствии с которой оригинаторы обязаны удерживать материальную экономическую заинтересованность в сделке в минимальном объеме, составляющем не менее 5%", - говорится в пояснительной записке.

В ней также приводятся данные из доклада Ассоциации банков России и СРО НФА "Перезагрузка рынка неипотечной секьюритизации", согласно которому распределение на рынке секьюритизации в России между ипотекой и иными видами активов остается неравномерным. Так, объем рынка ипотечной секьюритизации в России по состоянию на 31 октября 2023 года составлял 2 013,34 млрд рублей, в то время как объем рынка неипотечной секьюритизации по состоянию на указанную дату был на уровне 104,76 млрд рублей.

Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.