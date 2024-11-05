"ЦИАН" фиксирует продолжение роста просрочки по ипотеке за счет южных регионов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Объем и доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти за счет регионов юга России, подсчитали в ЦИАН.

"Суммарный объем задолженности по ипотеке в сентябре составляет 19,3 трлн рублей - показатель практически не меняется с июня. При этом во всех сегментах продолжается рост объема просроченной задолженности - за сентябрь она выросла на 6% и на первичном рынке, и на вторичном (с ИЖС). Суммарный размер ее (во всех сегментах) превысил 80 млрд рублей - это максимальный показатель за все время", - говорится в исследовании компании.

Доля ипотеки в общем объеме задолженности не велика - в сентябре она составила 0,17% на рынке новостроек и 0,5% на вторичном рынке, но быстрый рост настораживает экспертов.

Они также отмечают, что самая высокая доля просроченной задолженности (в целом по первичному и вторичному рынкам) наблюдается в республиках Северного Кавказа - Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - от 0,9% до 4,6% при среднем по стране уровне в 0,42%. С начала 2024 года показатель в этих регионах вырос на 0,7-2,5 п.п.

Самые лучшие показатели в северных регионах - НАО, Архангельской области, Мурманской области и ЯНАО, а также в Крыму (до 0,2%).