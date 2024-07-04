В I чтении принят проект о снижении доли риска инициаторов неипотечной секьюритизации до 5%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет ЦБ определить условия, при которых оригинаторы неипотечной секьюритизации смогут удерживать в своем портфеле не менее 5% суммы секьюритизированных активов, в то время как сейчас этот порог составляет 20%.

Документ (№532749-8) был внесен в парламент в январе. Среди авторов - сенатор Николай Журавлев и депутат Анатолий Аксаков.

Нормативно-правовая основа для сделок неипотечной секьюритизации была заложена в 2013 году ФЗ №379. Оригинатор неипотечной секьюритизации – компания, которая создает финансовые инструменты и предлагает их инвестору путем объединения нескольких активов на основе кредитов (займов) МСП, автокредитов, потребительских кредитов, крупных корпоративных кредитов, просроченной потребительской задолженности, лизинговых платежей. Оригинаторами сделок на российском рынке выступают как финансовые (главным образом, кредитные), так и нефинансовые организации.

Согласно действующему законодательству, доля удержания кредитного риска оригинатором в сделках неипотечной секьюритизации должна составлять не менее 20% от общего размера обязательств по облигациям с залоговым обеспечением, т.е. оригинатор должен сохранять этот процент сделки в своем портфеле и не продавать его полностью инвесторам. Принятый в первом чтении законопроект сохраняет долю в 20%, но прописывает, что ЦБ сможет установить условия, при которых оригинатор может сохранять в своем портфеле объем рисков не менее 5%.

"Такое смягчение соотносится с установившейся зарубежной практикой регулирования, в соответствии с которой оригинаторы обязаны удерживать материальную экономическую заинтересованность в сделке в минимальном объеме, составляющем не менее 5%", - говорится в пояснительной записке.

Учитывая необходимость определения Банком России условий, соблюдение которых потребуется для возможности удержания оригинатором риска в объеме менее 20%, но не менее 5%, предлагается установить отложенный срок вступления в силу законопроекта с 1 января 2025 г.

В пояснительной записке приводятся данные из доклада Ассоциации банков России и СРО НФА "Перезагрузка рынка неипотечной секьюритизации", согласно которому распределение на рынке секьюритизации в РФ между ипотекой и иными видами активов остается неравномерным. Так, по данным материалов к законопроекту, объем рынка ипотечной секьюритизации в России по состоянию на 31 октября 2023 года составлял 2 трлн 13,34 млрд руб., в то время как объем рынка неипотечной секьюритизации по состоянию на указанную дату составлял 104,76 млрд руб.