Захарова назвала неправомерной невыдачу визы в Италию главе "Роскосмоса"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Италия не выдала визы членам российской делегации для участия в международном астронавтическом конгрессе в Милане, в Москве это решение считают неправомерным, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы возмущены очередным недружественным шагом официального Рима", - сказала она.

По словам Захаровой, на конгресс собиралась представительная российская делегация во главе с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым.

"Итальянская сторона вновь грубо пренебрегла обязательствами страны, принимающей крупное международное мероприятие. Мы расцениваем не иначе как неправомерное, необоснованное решение отказать в выдаче въездных виз российской делегации и рассматриваем это как еще одно проявление русофобского курса нынешнего руководства Италии", - сказала Захарова.

75-й международный астронавтический конгресс проходит 14-18 октября в Милане.