Дума и Совфед заявили о приостановке участия парламентариев РФ в работе ПА ОБСЕ

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума и Совет Федерации в среду приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

В заявлении говорится, что, "несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, приоритеты руководства ПА ОБСЕ свидетельствуют о том, что в настоящее время вместо создания условий для конструктивного обмена мнениями и формирования объединительной повестки дня эта площадка используется в качестве политизированного инструмента для целенаправленной реализации антироссийского курса, включая намеренное искажение причинно-следственной связи событий, происходящих на Украине".

Парламентарии "свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия".

"В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, свободы общения и обучения на родном языке, не обращает внимания на кощунственную героизацию нацистов и их пособников, притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне", - отмечается в документе.

Кроме того, делегация Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ "под надуманными предлогами неоднократно лишалась возможности для продолжения диалога, полноценного и равноправного участия в работе пленарных заседаний и руководящих органов ПА ОБСЕ", указано в заявлении.

"Недопуск российской делегации на указанные мероприятия предопределил принятие единственно возможного решения о приостановке выплат в бюджет ПА ОБСЕ. Эта приостановка была использована для лишения ее членов права голосовать, что не позволяет представителям нашей страны участвовать в принятии решений", - отметили парламентарии.

При этом, "последней точкой в складывающейся тупиковой ситуации стал демонстративный отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году", говорится в заявлении.

В нем парламентарии констатируют что "в сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ полностью исчерпаны".

В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Госдумы "считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ".

В заявлении отмечается, что "в период приостановки участия любые действия по внесению изменений в Правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными".

Вместе с тем парламентарии заявляют о готовности вернуться к работе в ПА ОБСЕ "при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности".

Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что взносы РФ в ПА ОБСЕ составляют около 250 тысяч евро в год.

"Мы сэкономим огромные средства, хотя это не главное соображение. На ПА ОБСЕ уходит посредством наших взносов порядка 256 тысяч евро в год", - сказал Слуцкий журналистам.