Правительство определило квоту на выдачу разрешений на проживание в России

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство установило на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России в количестве 5500 разрешений, установлен также резерв квоты в 1650 разрешений.

Такое распоряжение от 14 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

К распоряжению прилагается распределение квоты по регионам. Наибольшая доля в размере 1 тысячи разрешений выделена Москве.