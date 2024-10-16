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Правительство определило квоту на выдачу разрешений на проживание в России

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство установило на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России в количестве 5500 разрешений, установлен также резерв квоты в 1650 разрешений.

Такое распоряжение от 14 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

К распоряжению прилагается распределение квоты по регионам. Наибольшая доля в размере 1 тысячи разрешений выделена Москве.

Правительство Москва
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