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Президент РФ подписал закон об упрощении выдачи вида на жительство репатриантам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощении выдачи вида на жительство некоторым категориям иностранных граждан.

Закон, опубликованный в четверг на официальном интернет-портале правовой информации, вводит упрощенный порядок получения вида на жительство (без получения разрешения на временное проживание) иностранными гражданами - соотечественниками, получившими статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом в качестве репатрианта, а также иностранными гражданами, получившими статус члена семьи участника такой программы - репатрианта.

Закон уточняет перечень оснований для выдачи визы, включив в него решение о предоставлении статуса участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статуса члена семьи участника указанной программы.

Закон также предусматривает, что правительство РФ может проводить эксперименты по апробации не предусмотренных в настоящее время правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. В случае проведения экспериментов добровольная государственная геномная регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства может проводиться при наличии согласия таких лиц и на безвозмездной основе.

Кроме того, законом предусматривается формирование сведений в информационных системах об иностранных гражданах и лицах без гражданства путем единообразного перевода их фамилий и имен в документах с латинского написания на кириллическое.

Владимир Путин
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