НСПК планирует запустить оплату по биометрии в полном масштабе в 2024 году

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) намерена запустить оплату по биометрии в полном масштабе в 2024 году, сказал глава НСПК Владимир Комлев в ходе Финансового конгресса Банка России.

"У нас будет первый этап, где-то в середине осени начнется уже, продлится около месяца, наверное. Это будет отладка всех информационных и технологических систем. И вот дальше до конца года будет второй этап - расширение. Надеемся на десятки, может, сотни предприятий, уж точно сотни торговых точек, точек кассового приема, касс самообслуживания", - сказал Комлев.

"Мы рассчитываем уже в 2024 году выходить на полноценный, что называется, roll-out", - добавил он.

По словам главы НСПК, сейчас в рамках пилота рассматриваются два сценария. Один из них - это оплата в интернете или мобильном приложении, где распознание лица клиента будет осуществляться с помощью камеры смартфона.

"Это понятная плюс-минус история. И самое главное, что она решается программными средствами технологически. Там есть, конечно, куча всяких ограничений и требований юридических, по безопасности, но это все достигаемо", - отметил Комлев.

Другой сценарий - это оплата по биометрии на кассах самообслуживания в магазинах.

"Здесь мы сейчас уже идем с достаточно большим количеством банков, их больше 10, которые хотят уже на пилотной стадии привлекать свои торгово-сервисные предприятия. И мы видим, насколько сейчас их круг расширяется", - сказал глава НСПК.

По его словам, в пилоте будут участвовать крупные торговые сети, которые имеют федеральный охват.

Помимо оплаты, рассматривается возможность предложить и другие услуги с использованием биометрии. Например, подтверждать право на льготы.

"Понимаем, что, наверное, мы будем готовы дать комплексный сервис. Не только оплатить покупку, но и подтвердить свой возраст, но и сказать о том, что я имею право на льготную категорию, карты лояльности", - сказал гендиректор Центра биометрических технологий (совместного предприятия ЦБ, "Ростелекома" и Минцифры) Владислав Поволоцкий.

"Запрос от офлайн-ритейла мы такой чувствуем, потому что это, конечно, будет снижать определенные cost'ы (цены - ИФ) и оптимизировать клиентский путь", - добавил он.

При этом Комлев подчеркнул, что технология биометрической идентификации несет в себе риски, особенно при работе с большими объемами данных.

"Идентификация вероятностная человека кроет в себе, на больших цифрах, достаточно серьезные, как мне кажется, потенциальные проблемы. Мне хочется, чтобы мы еще раз попробовали к этой истории вернуться. И пока система не стала национального масштаба, мне кажется, на это стоит посмотреть дополнительно", - отметил генеральный директор НСПК.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала, что пилот по биоэкварингу планируется начать в четвертом квартале 2023 года. На первом этапе планируется установить лимит для оплаты по биометрии в районе 2,5 тыс. руб., точная сумма лимита еще обсуждается.