Фигуранты дела о взрыве боеприпасов в 2019 году осуждены в Красноярском крае

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к различным срокам заключения двух руководителей и начальника склада воинской части в деревне Каменка Красноярского края, обвиняемых по делу о взрывах и пожаре на складе боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале 2-й Восточный окружной военный суд.

"5 августа 2019 года на складе хранения вооружения воинской части, расположенной в деревне Каменка, в ходе систематизации ракет и боеприпасов военнослужащие по призыву, исполняя незаконные приказы командира части подполковника Терентьева, его заместителя капитана Тяглова, а также начальника склада Карплюк, выгружали боеприпасы с нарушением требований служебных документов", - говорится в сообщении.

В ходе неправильной выгрузки один из боеприпасов сдетонировал, что привело к возгоранию и последующим взрывам других хранившихся на складе боеприпасов.

Пожар, сопровождавшийся множественными подрывами и разлетом боеприпасов, продолжался в течение всего августа 2019 года, в результате чего погиб один человек, 34 человека пострадали, а совокупный ущерб, причиненный преступлением, составил более 8 миллиардов рублей.

Суд признал фигурантов виновными по п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и приговорил Терентьева к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, Тяглова - к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, Карплюк назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

С них в счет возмещения имущественного вреда, причиненного государству, взыскано более 8 миллиардов рублей.

Все трое фигурантов лишены права два года занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

После оглашения приговора Терентьева и Тяглова взяли под стражу в зале суда.