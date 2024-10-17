Поиск

Фигуранты дела о взрыве боеприпасов в 2019 году осуждены в Красноярском крае

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к различным срокам заключения двух руководителей и начальника склада воинской части в деревне Каменка Красноярского края, обвиняемых по делу о взрывах и пожаре на складе боеприпасов, сообщил в своем телеграм-канале 2-й Восточный окружной военный суд.

"5 августа 2019 года на складе хранения вооружения воинской части, расположенной в деревне Каменка, в ходе систематизации ракет и боеприпасов военнослужащие по призыву, исполняя незаконные приказы командира части подполковника Терентьева, его заместителя капитана Тяглова, а также начальника склада Карплюк, выгружали боеприпасы с нарушением требований служебных документов", - говорится в сообщении.

В ходе неправильной выгрузки один из боеприпасов сдетонировал, что привело к возгоранию и последующим взрывам других хранившихся на складе боеприпасов.

Пожар, сопровождавшийся множественными подрывами и разлетом боеприпасов, продолжался в течение всего августа 2019 года, в результате чего погиб один человек, 34 человека пострадали, а совокупный ущерб, причиненный преступлением, составил более 8 миллиардов рублей.

Суд признал фигурантов виновными по п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и приговорил Терентьева к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, Тяглова - к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, Карплюк назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

С них в счет возмещения имущественного вреда, причиненного государству, взыскано более 8 миллиардов рублей.

Все трое фигурантов лишены права два года занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

После оглашения приговора Терентьева и Тяглова взяли под стражу в зале суда.

Каменка Красноярский край Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пакет поправок в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" принят в I чтении

Проект закона о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. прошел первое чтение

Проект о возможном увеличении расходов бюджета-24 на 1,5 трлн рублей прошел I чтение

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри принят Госдумой в первом чтении

Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри принят Госдумой в первом чтении

Инвесторам придется подтверждать доход для статуса "квала" только один раз

Набиуллина высказалась против повышения налогов для банков

Три горняка погибли на камчатском руднике

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

Двух сотрудников института имени Минца обвинили в хищениях в рамках гособоронзаказа

Набиулина заявила, что решение по ставке 25 октября не предопределено

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });