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СКР сообщил об одном погибшем и восьми раненных из-за взрывов в Ачинске

По факту ЧП на арсенале возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с взрывчаткой

СКР сообщил об одном погибшем и восьми раненных из-за взрывов в Ачинске
Взрыв на складе с боеприпасами в Ачинском районе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб и восемь получили различные травмы в результате взрывов боеприпасов на складе близ красноярского города Ачинск, возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Следствие выяснило, что по время погрузки и разгрузки боеприпасов по неустановленной причине начался пожар. Приехавшие пожарные попытались потушить огонь, но боеприпасы начали неконтролируемо взрываться.

В сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс", говорится, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность, повлекшее смерть).

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о свидетелях гибели пропавшего после взрывов под Ачинском. До этого сообщалось о 12 пострадавших.

Пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе начался 5 августа, из-за огня снаряды начали взрываться. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали около 16 тысяч человек. Детонация прекратилась только на следующий день, через несколько часов стало известно о ликвидации пожара.

Красноярский край Ачинск

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