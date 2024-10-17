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Тульский губернатор предложил Путину обсудить развитие адаптивной физкультуры и спорта

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев считает важным уделить внимание развитию адаптивной физической культуры и спорта и предлагает обсудить этот вопрос на следующем заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Миляев ранее был назначен руководителем комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" и включен в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Озвучил главе государства предложения, которые сформировала Комиссия. Программа "Развитие корпоративного спорта" должна стать частью комплексной Госпрограммы с соответствующими показателями эффективности. Нужно определить ключевые физкультурно-спортивные общества в разных отраслях, которые могут стать получателями субсидий на развитие корпоративного спорта", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что необходимо создавать условия для реабилитации участников СВО, а также для россиян, имеющих инвалидность. "Поэтому необходимо определить конкретные мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта и включить их в Госпрограмму в качестве отдельного направления", - написал Миляев.

По его словам, также остро стоит вопрос кадровой обеспеченности в сфере адаптивной физкультуры и спорта. Для решения этой проблемы необходимо увеличить количество мест на профильных направлениях подготовки, широко использовать механизм целевого обучения.

Также нужно выработать меры поддержки для молодых специалистов: гранты, стипендии, льготную ипотеку и другие. Это поможет привлечь больше людей в профессию и удержать их в ней, считает глава региона.

"В свою очередь Комиссия готова обеспечить соответствующую подготовку с профильными ведомствами по предлагаемой теме", - добавил Миляев.

Госсовет Путин Дмитрий Миляев Тульская область
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