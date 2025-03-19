Из бюджета на госпрограмму развития физкультуры и спорта за 3 года выделят 190 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более 190 млрд рублей будет выделено в течение трех лет из федерального бюджета в рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта, сообщил в Госдуме глава Минспорта и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Кроме того, будут учитываться и внебюджетные расходы, включая расходы госкорпорацийй, федераций по видам спорта, компаний с госучастием и частного бизнеса.

На заседании комитета министр доложил депутатом о результатах реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в 2024 году.

По его словам, в прошлом году удалось достичь семи из восьми показателей госпрограммы.