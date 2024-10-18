Двое пропавших моряков после крушения судна на Сахалине найдены погибшими

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела двоих моряков из числа пропавших без вести после крушения судна "Григорий Ловцов" на Сахалине, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Два моряка из четырех найдены погибшими", - сказали в экстренных службах.

Продолжаются поиски еще двух человек.

Ранее стало известно, что судно "Григорий Ловцов" терпит бедствие в порту Корсаков на Сахалине. В воде оказался экипаж из семи человек, трех из них уже спасли.