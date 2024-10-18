Три члена экипажа терпящего бедствие на Сахалине судна спасены

Ведутся поиски еще четверых

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Спасатели подняли из воды троих членов экипажа грузопассажирского судна "Григорий Ловцов", перевернувшегося в порту Корсаков на Сахалине, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Три человека подняли из воды, ведутся поиски еще четверых", - проинформировали в экстренных службах.

Ранее стало известно, что судно "Григорий Ловцов" терпит бедствие в порту Корсаков на Сахалине. В воде оказался экипаж из семи человек.

"Судно "Григорий Ловцов" перевернулось. В воде оказался экипаж из семи человек", - сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.