Судно "Григорий Ловцов" перевернулось из-за сильного крена при перегрузке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось на юге Сахалина из-за крена при перегрузке, заявил глава региона Валерий Лимаренко.

"У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивания судна", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, на месте происшествия работают два буксира и спасательное судно.

"Спасатели делают все возможное. Буду информировать вас о ходе операции", - добавил Лимаренко.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с грузовым судном.

"По предварительной информации, сегодня около 13:00 местного времени (05:00 по Москве) при выходе из морского порта Корсаков Сахалинской области произошло опрокидывание судна "Григорий Ловцов". Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия. На место (происшествия - ИФ) выехал Сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В региональном управлении Гидрометцентра "Интерфаксу" сообщили, что температура воды в море возле Корсакова составляет плюс 12 градусов по Цельсию. "Подходит циклон, ночью и днем 19 октября прогнозируются дожди, усиление ветра до 13 м/с", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Григорий Ловцов" терпит бедствие в порту Корсаков. В воде оказались семь членов экипажа, трое спасены.

Грузопассажирское судно "Григорий Ловцов" построено в 2002 году в Японии и приписано к порту Корсакова.

В январе 2022 года экипаж судна отправлял сигнал бедствия в районе острова Птичий, в 20 км от берега. Капитан-координатор Морского спасательного координационного подцентра Росморречфлота сообщил, что из-за ледообразования появилась угроза повреждения корпуса. На борту находились восемь человек, всех удалось эвакуировать, никто не пострадал.