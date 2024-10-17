В РФ ввели временные ограничения на ввоз томатов, перцев и пшеницы из Казахстана

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 17 октября 2024 года вводит временные ограничения на ввоз в РФ томатов, перцев, дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана, говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, временно ограничен ввоз семян подсолнечника для посева из третьих стран.

Решение принято в связи с непринятием мер ведомствами Казахстана и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России. Ранее Россельхознадзор обратился в Комитет государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки, томаты и перцы, семена подсолнечника, экспортируемые в РФ.

"С начала 2024 года ведомством выявлено 215 случаев обнаружения карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, поступившей на территорию России из Казахстана, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года", - говорится в сообщении.

Транзит пшеницы, семян льна и чечевицы при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения при этом допускается.