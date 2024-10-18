Президент России считает преждевременным обсуждение единой валюты БРИКС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС сейчас не готовы к созданию единой валюты в силу различий в структуре и качестве своих экономик, в перспективе можно будет вернуться к этому вопросу, но пока стоит сконцентрироваться на использовании нацвалют, новых финансовых инструментов и создании аналога SWIFT, считает президент Владимир Путин.

"Что касается единой валюты БРИКС - на данный момент мы не рассматриваем этот вопрос. Он и не созрел", - сказал он на встрече с журналистами стран БРИКС.

По его словам, странам БРИКС "нужно быть очень аккуратными" и "действовать постепенно, не спеша".

"Экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными, иначе мы столкнемся с теми проблемами, еще больше, чем проблемы, которые возникли в том же Евросоюзе, когда была ведена единая валюта для тех стран, уровни экономик которых не были сопоставимы", - заявил президент.

"На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной", - отметил он.

В частности, страны БРИКС, по его словам, рассматривают возможность использования электронных инструментов.

Кроме того, Путин отметил необходимость "наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией, который был бы независим от тех международных инструментов обмена международной информацией, которые вводят определенные ограничения по политическим соображениям и нарушают принципы мировой экономики". Он пояснил, что речь идет о формировании в БРИКС аналога SWIFT, того, "что обеспечивает международные расчеты".