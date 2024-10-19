В аэропорту Казани усилили меры безопасности в преддверии саммита БРИКС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Меры безопасности усилили в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана в субботу.

"В связи с проведением саммита БРИКС с 19 по 24 октября при подъезде к международному аэропорту "Казань" будут усилены мероприятия для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы. В связи с этим могут проводиться досмотровые мероприятия", - говорится в сообщении.

Во избежание неудобств казанцев и гостей города призывают выезжать из дома заранее и планировать прибытие в аэропорт за несколько часов до окончания регистрации на рейс.

До аэропорта рекомендуют добираться электропоездами - с железнодорожного вокзала 'Казань-1", станций "Вахитово" и "Березовая роща".

Аэропорт работает в штатном режиме