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РФ обсуждает со странами БРИКС использование цифровых валют для инвестиций

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры со странами-членами БРИКС по использованию цифровых валют в инвестиционных целях, этот инструмент может быть практически безынфляционным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

"Мы хотим предложить коллегам такой серьезный вопрос - использование цифровых валют в инвестиционных процессах. И не только в странах-членах БРИКС, но и странами-членами БРИКС в интересах других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития", - сказал он.

"Причем мы можем сделать такой инструмент, который будет практически неинфляционным. Он будет находиться под контролем соответствующих институтов БРИКС", - отметил Путин.

"Это может быть еще одним очень хорошим интересным шагом в развитие Глобального Юга и с нашим прямым активным участием", - заявил президент РФ.

Владимир Путин БРИКС
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