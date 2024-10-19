Поиск

Вертолет задействован в поисках пропавших на Сахалине моряков

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Продолжается поиск пропавших членов экипажа судна "Григорий Ловцов", перевернувшегося днем 18 октября в акватории порта Корсаков на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

"Для обследования акватории и поиска пропавших членов экипажа в районе крушения судна применяется вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели обследуют береговою полосу от 1-й Пади до порта Корсаков, также к поискам привлечено водолазное подразделение.

Морспасслужбы работают над возвращением судна в устойчивое положение. После стабилизации водолазы приступят к его обследованию.

Всего в поисково-спасательных работах участвуют 58 человек, привлечено 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек и 8 единиц техники.

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что второй из трех моряков, попавших в больницу после опрокидывания судна, выписан.

"Второй из трех пациентов выписан из стационара с рекомендацией амбулаторного наблюдения. Состояние одного пациента остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В пятницу днем при выходе из морского порта Корсаков на юге Сахалина грузопассажирское судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок, перевернулось из-за крена при перегрузке. Семь членов экипажа оказались в воде, трое спасены, найдены тела двух моряков, судьба еще двух человек неизвестна.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Грузопассажирское судно "Григорий Ловцов" построено в 2002 году в Японии и приписано к порту Корсакова. В январе 2022 года экипаж судна отправлял сигнал бедствия в районе острова Птичий, в 20 км от берега. Капитан-координатор Морского спасательного координационного подцентра Росморречфлота сообщил, что из-за ледообразования появилась угроза повреждения корпуса. На борту находились восемь человек, всех удалось эвакуировать, никто не пострадал.

МЧС России Сахалин судно Григорий Ловцов Ми-8
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газ взорвался в многоквартирном доме в Тамбовской области, погибли два человека

Семь беспилотников ВСУ уничтожено над Брянской областью за ночь

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95

Илья Торосов оставил должность первого замглавы Минэкономразвития

Илья Торосов оставил должность первого замглавы Минэкономразвития

В Минфине считают, что эффективность повышения налогов можно оценивать через 2-3 года

Что произошло за день: пятница, 18 октября

Минфин хочет обложить НДС весь трансграничный e-commerce

Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Бывший предправления банка "Открытие" Ромаев заочно арестован по делу о растрате

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });