Вертолет задействован в поисках пропавших на Сахалине моряков

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Продолжается поиск пропавших членов экипажа судна "Григорий Ловцов", перевернувшегося днем 18 октября в акватории порта Корсаков на юге Сахалина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

"Для обследования акватории и поиска пропавших членов экипажа в районе крушения судна применяется вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели обследуют береговою полосу от 1-й Пади до порта Корсаков, также к поискам привлечено водолазное подразделение.

Морспасслужбы работают над возвращением судна в устойчивое положение. После стабилизации водолазы приступят к его обследованию.

Всего в поисково-спасательных работах участвуют 58 человек, привлечено 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек и 8 единиц техники.

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что второй из трех моряков, попавших в больницу после опрокидывания судна, выписан.

"Второй из трех пациентов выписан из стационара с рекомендацией амбулаторного наблюдения. Состояние одного пациента остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В пятницу днем при выходе из морского порта Корсаков на юге Сахалина грузопассажирское судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок, перевернулось из-за крена при перегрузке. Семь членов экипажа оказались в воде, трое спасены, найдены тела двух моряков, судьба еще двух человек неизвестна.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Грузопассажирское судно "Григорий Ловцов" построено в 2002 году в Японии и приписано к порту Корсакова. В январе 2022 года экипаж судна отправлял сигнал бедствия в районе острова Птичий, в 20 км от берега. Капитан-координатор Морского спасательного координационного подцентра Росморречфлота сообщил, что из-за ледообразования появилась угроза повреждения корпуса. На борту находились восемь человек, всех удалось эвакуировать, никто не пострадал.