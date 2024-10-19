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Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" продвигаются вглубь обороны украинской армии, группировки "Запад" и "Восток" улучшили положение в зоне своей ответственности, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, "Восток" - тактическое положение, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное (ДНР). Отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ, сообщает Минобороны.

По его данным, противник потерял здесь до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм РСЗО "Град", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку "Рапира". Уничтожен склад боеприпасов.

Войска группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, два автомобиля, 105-мм орудие L-119, 155-мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтёрское (ДНР). ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, 155-мм САУ Caesar и 155-мм САУ "Богдана", сказано в сообщении Минобороны.

Войска группировки "Север" на липцовском и молчанском направлениях нанесли поражение формированиям двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов, заявили в ведомстве.

По его сведениям, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Приднепровское, Гавриловка и острова Корабелов Херсонской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих и пять автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ЛНР Херсонская область Харьковская область Запорожская область
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