Жители трех районов Курской области остаются без газоснабжения из-за атак ВСУ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев сообщил о проблемах с газоснабжением в трех приграничных районах региона, связанных с оперативной обстановкой.

"Дать газ на данный момент в наши поселки и села невозможно. Весь наш район запитан от Суджи. Тяжелое положение в приграничье не позволяет специалистам провести пуско-наладочные работы и запитать газом населенные пункты Глушковского, Кореневского, Суджанского районов. Да, часть сел Кореневского района, расположенных ближе к Рыльску, будет с голубым топливом. Все дело в том, что их можно запитать от неповрежденных сетей, и провести эти работы здесь реально", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Золотарев отметил, что проблемы с газоснабжение удастся устранить только при стабилизации оперативной обстановки.

"Всем нам остается только надеяться на стабилизацию ситуации в приграничье, и тогда вопрос газоснабжения нашего района будет решен", - подчеркнул глава района.