Кабмин выделил дополнительно более 3,2 млрд руб. на выплаты пострадавшим в Курской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительно 3,2 млрд рублей из резервного фонда на оказание помощи жителям в Курской области, пострадавшим от атаки ВСУ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Более 3,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости. В зависимости от степени утраты имущества - полной или частичной - такие выплаты составят 150 тыс. или 75 тыс. рублей на человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее на эти цели уже было направлено более 10 млрд рублей. Вопрос о выделении средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 17 октября.