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Минобороны заявило, что потери ВСУ на курском направлении за сутки превысили 270 человек

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Потери украинских войск за сутки на курском направлении превысили 270 человек, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 24 740 военнослужащих, говорится в сводке.

За все время боевых действий на курском направлении противник потерял также 167 танков, 82 БМП, 102 БТР, 957 боевых бронированных машин, 654 автомобиля, 204 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, сообщает Минобороны.

По его данным, также уничтожены девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, десять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
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