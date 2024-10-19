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Восемь человек спасли военные РФ в курском приграничье за день

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о нескольких жителях приграничных районов, спасенных в субботу российскими военными.

"Сегодня российскими военнослужащими спасены восемь человек. Из Кореневского района эвакуирована женщина. Из Большесолдатского района - пять мужчин и две женщины", - написал он в своем телеграм-канале.

Смирнов отметил, что все эвакуированные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

Курская область Алексей Смирнов
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