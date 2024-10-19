Российские военные отразили украинскую контратаку в Курской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что группировка "Север" продолжает наступательные действия в Курской области, отражена контратака армии Украины.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в районе населенного пункта Леонидово", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, в ходе наступательных действий в Курской области группировкой "Север" нанесены удары по восьми украинским бригадам.

Кроме того, российские вертолеты и артиллерия нанесли удары в Курской области по подразделениям и технике шести украинских бригад, заявили военные.

Как сказано в сообщении министерства, "оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 115-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок".