Поиск

Российские военные отразили украинскую контратаку в Курской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что группировка "Север" продолжает наступательные действия в Курской области, отражена контратака армии Украины.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в районе населенного пункта Леонидово", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, в ходе наступательных действий в Курской области группировкой "Север" нанесены удары по восьми украинским бригадам.

Кроме того, российские вертолеты и артиллерия нанесли удары в Курской области по подразделениям и технике шести украинских бригад, заявили военные.

Как сказано в сообщении министерства, "оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 115-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок".

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Леонидово Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Троих погибших моряков с перевернувшегося судна нашли на Сахалине

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Кирсанове выросло до девяти

Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР

В тамбовском Кирсанове введут ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке

Орешкин назначен спецпредставителем Путина по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС

Число жертв при взрыве газа в доме в Тамбовской области увеличилось до трех

Потушен пожар после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Потушен пожар после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Газ взорвался в многоквартирном доме в Тамбовской области, погибли два человека

Семь беспилотников ВСУ уничтожено над Брянской областью за ночь

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });