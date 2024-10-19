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В Белгородской области при обстреле со стороны Украины ранены трое взрослых и ребенок

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В поселке Октябрьский Белгородского района при обстреле ВСУ ранены четыре человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под атаку Вооружённых сил Украины попал Белгородский район. Есть раненые. Посёлок Октябрьский трижды за вечер подвергался обстрелам, пострадали 4 мирных жителя. 12-летняя девочка получила слепое осколочное ранение плеча", - написал глава региона в своем телеграмм-канале в субботу.

Гладков добавил, что в результате попадания боеприпаса произошло возгорание надворных построек на территории двух частных домовладений. По предварительным данным, повреждены жилые дома и автомобили.

Кроме этого, в селе Петровка Белгородского района дрон атаковал автомобиль.

"Оперативные службы работают на местах, обход территории продолжается. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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