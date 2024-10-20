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110 беспилотников уничтожили за ночь над семью регионами России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь были сбиты 110 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Брянской и Московской областями, сообщило Минобороны РФ утром в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 - над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, 8 - над территорией Нижегородской области, 7 - над территорией Белгородской области, 6 - над территорией Брянской области, и один - над территорией Московской области", - говорится в сообщении.

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины ранения получили четыре человека, в том числе ребенок. В Нижегородской области при атаке ВСУ пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории дзержинской промзоны. Они получили легкие осколочные ранения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Орловская область Курская область Брянская область Нижегородская область Белгородская область Подмосковье
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