В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером встречается в своей резиденции Ново-Огарево с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Путин и Нахайян, несколько часов назад прибывший в Москву, общаются за ужином в неформальной обстановке.

21 октября в Кремле они проведут официальные переговоры. В воскресенье же, как ранее сообщил Путин, главы двух государств "поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам".