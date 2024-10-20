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Президент ОАЭ прилетит в РФ на встречу с Путиным

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибывает с визитом в Москву, вечером в воскресенье в неформальной обстановке его будет принимать Владимир Путин.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, официальный визит президента ОАЭ запланирован на понедельник, 21 октября. Однако сам Путин на встрече с журналистами стран БРИКС на этой неделе рассказал, что в воскресенье у него дома состоится неформальный ужин с коллегой из Эмиратов, а на следующий день пройдет сам визит.

"Я хочу пригласить его прямо домой, здесь вот рядышком. Мы поужинаем, посидим, проведем вместе вечер, поговорим по всем текущим вопросам", - сказал президент РФ.

По информации Кремля, на переговорах Путина с Аль Нахайяном "будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки".

Президент РФ в минувшую пятницу заявил о "доверительном контакте" с президентом ОАЭ и заверил, что при обсуждении ближневосточной проблематики "мы прислушаемся к тому голосу, который сформулирует руководство Эмиратов".

После визита в Москву президент ОАЭ также примет участие в саммите БРИКС в Казани.

Владимир Путин БРИКС ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
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