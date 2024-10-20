Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в организации обменов пленными с Киевом

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (слева направо) во время встречи в резиденции "Ново-Огарево" Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной.

Российский лидер побеседовал с президентом ОАЭ в своей резиденции Ново-Огарево за неформальным ужином.

"Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том связанных с обменом пленными", - сказал Путин Нахайяну.

"Имею в виду и последний обмен", - добавил президент России.

Владимир Путин также заявил о намерении проинформировать Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о ситуации вокруг Украины.

Президент России также назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной, предложив ему обсудить ситуацию.