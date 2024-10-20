Поиск

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в организации обменов пленными с Киевом

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в организации обменов пленными с Киевом
Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (слева направо) во время встречи в резиденции "Ново-Огарево"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной.

Российский лидер побеседовал с президентом ОАЭ в своей резиденции Ново-Огарево за неформальным ужином.

"Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том связанных с обменом пленными", - сказал Путин Нахайяну.

"Имею в виду и последний обмен", - добавил президент России.

Владимир Путин также заявил о намерении проинформировать Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о ситуации вокруг Украины.

Президент России также назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной, предложив ему обсудить ситуацию.

Владимир Путин Ново-Огарево ОАЭ Мухаммед бен Заида Аль Нахайян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Лекорню заявил, что Франция не против вступления Украины в НАТО

Лекорню заявил, что Франция не против вступления Украины в НАТО

Выборы президента в Молдавии признаны состоявшимися

В Тбилиси началась акция оппозиции под лозунгом европейской интеграции

Тегеран заявил о выборе целей для атак в Израиле в случае удара того по Ирану

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

Вучич поблагодарил Путина за готовность РФ поставить Сербии газ зимой

Вучич поблагодарил Путина за готовность РФ поставить Сербии газ зимой

Власти Кубы пока не могут восстановить работу энергосистемы страны

Власти Кубы пока не могут восстановить работу энергосистемы страны

США модернизируют летные поля в ряде районов Тихого океана для противостояния КНР

Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы

Иран начал строить заграждения вдоль восточной границы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });