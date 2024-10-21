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Что случилось этой ночью: понедельник, 21 октября

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Санду и Стояногло выходят во второй тур выборов президента Молдавии. После обработки 89% протоколов Санду набирает 37,37% голосов, Стояногло - 29%.

- На референдуме в Молдавии за евроинтеграцию проголосовало около половины участников. По данным ЦИК после обработки 97,75% протоколов, за внесение поправок в Конституцию проголосовали 49,9% граждан.

- Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над четырьмя регионами РФ. О пострадавших не сообщается.

- Израиль определился с ответом на ракетные удары Ирана. Как утверждают СМИ со ссылкой на чиновников, осталось только выбрать время.

- Четыре населенных пункта в Белгородской области были обстреляны. Ранен мужчина.

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