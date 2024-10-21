Комитет ГД одобрил продление на 5 лет льгот по НДПИ для месторождения Филановского

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки к Налоговому кодексу, по которым на 5 лет продлевается льгота по НДПИ для месторождения имени Филановского (разрабатывает НК "ЛУКОЙЛ"), при этом повышается для него налог на прибыль организаций до 34%.

Ранее на совещании у вице-премьера Александра Новака, в котором участвовали представители Минэнерго и заинтересованных компаний, было решено считать целесообразным продление на 5 лет существующих льгот по месторождению имени Филановского. По сле совещания было дано поручение подготовить и представить в правительство материалы с обоснованием необходимости продления льгот на пять лет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Судя по тексту поправок, с которыми ознакомился "Интерфакс", льгота по НДПИ продлевается на 5 лет, но при этом повышается налог на прибыль организаций до 34%.

В настоящее время для месторождения имени Филановского на Каспии действует ставка НДПИ в размере 15% от мировой цены нефти сорта Urals.

Согласно Налоговому кодексу, данная льгота действует в течение семи лет, начиная с месяца, следующего за тем, на который приходится "дата начала промышленной добычи". При этом дата начала добычи определена законодательством как дата составления государственного баланса запасов полезных ископаемых, согласно которому степень выработанности запасов хотя бы одного из видов углеводородного сырья (за исключением попутного газа), добываемых на этом месторождении, впервые превысила 1%.

Месторождение было введено в эксплуатацию в октябре 2016 года, на "полку" добычи в 6 млн т в год выведено в 2018 году. По данным собеседников "Интерфакса", данная льгота по месторождению имени Филановского пока действует. В 2017 году на объекте было добыто 4,6 млн т нефти.