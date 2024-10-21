Поиск

Минэкономразвития предложило пути развития внутреннего туризма

Это расширение летнего сезона, расширение географии поездок и увеличение номерного фонда

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Показатели внутреннего туризма в 2024 году стали рекордными за всю историю статистических наблюдений, но для дальнейшего роста турпотоков необходимо расширять рамки летнего сезона и географию поездок туристов по регионам, а также увеличивать номерной фонд, считают в Минэкономразвития.

Об этом в Госдуме заявил врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша.

"Традиционно мы летний сезон считаем с мая по сентябрь, пять месяцев. Сентябрьские данные выйдут у нас буквально через неделю, Росстат их опубликует, и мы ждем, что они также будут превышать и прошлый год, и аналогичные периоды предыдущих лет, и мы достигнем 42 млн по итогу уже большого летнего сезона. Понятно, что в течение даже этого сезона поездки распределяются неравномерно: мы видим пики, это июль и август. Соответственно, июль и август показали практически по 10 млн поездок. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдения статистического в нашей стране", - сообщил он на круглом столе в Госдуме, посвященном развитию туризма.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с мая по август по России было совершено 35 млн туристических поездок.

"Мы понимаем, что здесь рост, он в некоторой степени уже ограничен. Какой видим потенциал для роста в дальнейшем? Поскольку спрос продолжает расти, и наши граждане все активнее путешествуют по стране, конечно, это диверсификация. Диверсификация в том числе по сезону. Мы видим, что лето у нас сейчас загружается на 60%, в течение остального года средняя загрузка номерного фонда порядка 40%. Конечно, потенциал кроется здесь, если мы говорим о какой-то краткосрочной задаче", - добавил Груша.

Представитель Минэкономразвития добавил, что важна также диверсификация географии поездок.

"География поездок расширяется, об этом уже сегодня многие сказали. Есть новые быстро растущие регионы: это и Дальний Восток, и Сибирь, и Дагестан с Чечней показывают двухзначный результат по 30-40% на протяжении нескольких лет. Здесь тоже кроется потенциал для роста в целом турпотоков по стране", - пояснил Груша.

"Но если мы говорим действительно о стратегической задаче, то необходимо решать вопрос расширения номерного фонда. Вот в этой части у нас на сегодняшний день 911 тыс. классифицированных номеров в 24 тысячах средств размещения. С начала года у нас более 22 тысяч номеров проклассифицированы. И здесь, конечно, Минэкономразвития в рамках нацпроекта поддерживает создание новых номеров", - подчеркнул он.

Дмитрий Чернышенко Дальний Восток Дагестан Минэкономразвития Росстат Георгий Груша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Президент ОАЭ обещает продолжать посредничество в обмене РФ и Украины пленными

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Спасательные работы завершены на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });