Минэкономразвития предложило пути развития внутреннего туризма

Это расширение летнего сезона, расширение географии поездок и увеличение номерного фонда

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Показатели внутреннего туризма в 2024 году стали рекордными за всю историю статистических наблюдений, но для дальнейшего роста турпотоков необходимо расширять рамки летнего сезона и географию поездок туристов по регионам, а также увеличивать номерной фонд, считают в Минэкономразвития.

Об этом в Госдуме заявил врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша.

"Традиционно мы летний сезон считаем с мая по сентябрь, пять месяцев. Сентябрьские данные выйдут у нас буквально через неделю, Росстат их опубликует, и мы ждем, что они также будут превышать и прошлый год, и аналогичные периоды предыдущих лет, и мы достигнем 42 млн по итогу уже большого летнего сезона. Понятно, что в течение даже этого сезона поездки распределяются неравномерно: мы видим пики, это июль и август. Соответственно, июль и август показали практически по 10 млн поездок. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдения статистического в нашей стране", - сообщил он на круглом столе в Госдуме, посвященном развитию туризма.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с мая по август по России было совершено 35 млн туристических поездок.

"Мы понимаем, что здесь рост, он в некоторой степени уже ограничен. Какой видим потенциал для роста в дальнейшем? Поскольку спрос продолжает расти, и наши граждане все активнее путешествуют по стране, конечно, это диверсификация. Диверсификация в том числе по сезону. Мы видим, что лето у нас сейчас загружается на 60%, в течение остального года средняя загрузка номерного фонда порядка 40%. Конечно, потенциал кроется здесь, если мы говорим о какой-то краткосрочной задаче", - добавил Груша.

Представитель Минэкономразвития добавил, что важна также диверсификация географии поездок.

"География поездок расширяется, об этом уже сегодня многие сказали. Есть новые быстро растущие регионы: это и Дальний Восток, и Сибирь, и Дагестан с Чечней показывают двухзначный результат по 30-40% на протяжении нескольких лет. Здесь тоже кроется потенциал для роста в целом турпотоков по стране", - пояснил Груша.

"Но если мы говорим действительно о стратегической задаче, то необходимо решать вопрос расширения номерного фонда. Вот в этой части у нас на сегодняшний день 911 тыс. классифицированных номеров в 24 тысячах средств размещения. С начала года у нас более 22 тысяч номеров проклассифицированы. И здесь, конечно, Минэкономразвития в рамках нацпроекта поддерживает создание новых номеров", - подчеркнул он.