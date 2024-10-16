В России инвестиции в туризм выросли на 60% в первом полугодии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции в туристическую отрасль России в первом полугодии 2024 года составили более 377 млрд рублей, это на 60% больше, чем годом ранее, сообщил на совещании у президента вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы видим, что бизнес уже поверил в туризм и вслед за мерами поддержки начал вкладывать свои средства в индустрию. Мы видим, что только в первом полугодии этого года инвестиции в туризм составили более 377 млрд рублей. Это по данным Росстата. Я думаю, что даже, наверное, больше. Но и даже эта цифра на 60% больше аналогичного периода прошлого года", - сказал он.

Как отметил Чернышенко, программа льготного кредитования для строительства отелей является одной из приоритетных и будет расширена, несмотря на ключевую ставку.

"Сейчас в программе участвуют проекты на 51 тыс. номеров, а также крупные такие объекты, как аквапарки, горнолыжные курорты, парки развлечений, в совокупности они принесут еще 21 млн посещений в год", - уточнил он.

По словам вице-премьера, в этом году в эксплуатацию введены новые объекты по программе льготного кредитования, например, в Анапе на 220 номеров, санаторий в Ставропольском крае на 270 номеров и объект на 400 номеров в федеральной территории Сириус.

Продолжается программа строительства глэмпингов и модульных гостиниц.

"По данным регионов, это одна из самых популярных мер. По ней уже введено более 7,5 тысячи номеров. И до конца года проведем еще один отбор сразу на трехлетний период", - заключил Чернышенко.

Ранее он сообщил, что в России работают 24 тысячи объектов размещения на 910 тысяч номеров.