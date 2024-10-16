В России аккредитацию получили 5 тысяч инструкторов-проводников

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В России аттестацию прошли пять тысяч инструкторов-проводников, которые теперь могут водить группы по активным туристическим маршрутам, за летний сезон в МЧС зарегистрировались 25 тысяч таких групп, сообщил на совещании у президента вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Теперь на сложных маршрутах за безопасность туристов отвечают сопровождающие их профессиональные инструкторы-проводники. С июля их аттестацию проводят наши спортивные федерации, альпинизма, спортивного туризма, подводного. У нас уже 5 тысяч аккредитованных инструкторов-проводников", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что все группы перед выходом на маршруты обязаны уведомить МЧС.

"Всего за летний сезон было зарегистрировано 25 тысяч таких тургрупп по данным МЧС. И более 250 тысяч туристов, из которых 100 тысяч - это дети", - добавил Чернышенко.

По его словам, данные об аттестованных инструкторах-проводниках вносятся в электронный реестр, Минэкономразвития.

"В целом, по данным ВЦИОМа, 45% наших граждан отметили улучшение условий летнего отдыха, это на 9% лучше, чем в прошлом году. А сейчас у нас в фокусе внимания зимний курортный сезон, зимний отдых", - подчеркнул вице-премьер.

С 1 июля 2024 года аттестация инструкторов-проводников стала обязательной для работы в правовом поле. Подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут раз в пять лет.