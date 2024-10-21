Путин и Эрдоган обсудят проект создания газового хаба в Турции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Казани 23 октября обсудят проект создания газового хаба в этой стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

"В рамках встречи в Казани главы государств затронут также проект международного газового "хаба" на территории Турции", - говорится в сообщении.

Там также назвали эффективным взаимодействие Москвы и Анкары в газовой сфере, отметив стабильное функционирование трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".