Работа над газовым хабом в Турции перейдет с государственного уровня на корпоративный

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" вместе с турецкими партнерами продолжает работу по созданию газового хаба, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Все предварительные переговоры состоялись. Вы знаете политические результаты выборов. Самое главное - мы сейчас ждем новой кампании с нашими турецкими партнерами по этим вопросам. Поэтому, собственно говоря, в самое ближайшее время продолжим диалог. Проект предложен и озвучен на самом высоком государственном уровне. В самое ближайшее время на корпоративном уровне продолжим его обсуждение", - сказал он.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования.