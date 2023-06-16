Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Работа над газовым хабом в Турции перейдет с государственного уровня на корпоративный

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" вместе с турецкими партнерами продолжает работу по созданию газового хаба, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Все предварительные переговоры состоялись. Вы знаете политические результаты выборов. Самое главное - мы сейчас ждем новой кампании с нашими турецкими партнерами по этим вопросам. Поэтому, собственно говоря, в самое ближайшее время продолжим диалог. Проект предложен и озвучен на самом высоком государственном уровне. В самое ближайшее время на корпоративном уровне продолжим его обсуждение", - сказал он.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования.

Алексей Миллер Газпром Турция Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2023

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону

ПМЭФ-2023

Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить 1,5-2%

Сбербанк полностью вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку"

Сбербанк полностью вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку"

Британский регулятор одобрил сделку Amazon по покупке iRobot за $1,7 млрд

ПМЭФ-2023

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр

Алекперов ждет к концу года цену на нефть выше $85/барр
ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

ПМЭФ-2023

Греф считает, что конкурента платежной системе "Мир" можно создать за пару лет

ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });