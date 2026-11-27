Россия готова содействовать становлению Турции как регионального энергетического хаба

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова содействовать становлению Турции как регионального энергетического хаба, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Российско-Турецкого бизнес-форума.

По его словам, форум собрал порядка более 200 представителей российского и турецкого бизнеса, что позволит "нашим компаниям обсудить свежие идеи и прямо сказать правительствам, где нужна поддержка".

"Энергетика по-прежнему остается опорой наших экономических связей. Россия добросовестно выполняет обязательства по поставкам газа, нефти, нефтепродуктов в Турцию. Надежно работают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". Развивается сотрудничество в электроэнергетике", - напомнил Новак.

"Турция сегодня уже играет важную роль в транзите энергетических ресурсов, и мы готовы содействовать её становлению как регионального центра энергетической торговли", - заявил он.

"Турция является одним из крупнейших торговых партнеров России. Главы государств поставили задачу по наращиванию торгового оборота между нашими странами до $100 млрд в год. Цель амбициозная. Безусловно, путь к ней лежит через долгосрочные контракты, взаимные инвестиции и понятные и стабильные условия для компаний", - отметил докладчик.