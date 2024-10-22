Проект о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов принят в I чтении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о запрете организации и проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан третьими лицами.

Законопроектом устанавливается запрет для организаций, уполномоченных на проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, передавать права и обязанности по его проведению и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации его проведения.

Правительство РФ будет определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки РФ по согласованию с МВД РФ и Рособрнадзором, предусматривает проект закона (729100-8).

Его авторами стала большая группа депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он отметил в своем телеграм-канале, что "средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%".

"По данным МВД, порядка 14 тыс. человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приеме почти 5 тыс. сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано", - написал Володин, комментируя инициативу.

Он ранее сообщил журналистам, что этот проект закона планируется принять к декабрю текущего года в "пакете" с другими четырьмя внесенными инициативами.