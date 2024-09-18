Дума рассмотрит проект о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в числе подготовленных депутатами законопроектов по теме миграции - запрет для посредников в приеме экзаменов у мигрантов.

"Предлагаем установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов", - сказал Володин в среду в интервью радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что "экзамены для мигрантов на сегодняшний день принимаются при посредничестве организаций всевозможных, которые денежки приносят; в итоге получается, что мигрант языка не знает, а экзамен сдал".

По словам Володина, "ситуация стала меняться после того, когда мы об этом сказали и потребовали, чтобы принимали экзамены не частные структуры, а государственные, и если до введения этой нормы всего пяти процентам отказывали в сдаче экзамена, потому что экзамен не сдавали, попросту говоря, то сейчас - 30 процентов".

Кроме того, есть "предложение, которое будет в течение сентября рассматриваться, - ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложение о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса", сообщил спикер палаты парламента. "Мы с вами знаем, как много здесь правонарушений. Вот данная норма, она будет способствовать их пресечению", - считает Володин.

"Данные законопроекты подготовлены на основе детального анализа действующего законодательства и имеющейся международной практики. И всеми ведомствами предварительно поддержаны", - сказал он.

Володин также сообщил, что в ближайшие дни депутаты перейдут к рассмотрению этих законопроектов в Государственной думе. "Исходим из запросов общества, исходим из проблем, которые обозначают нам люди на встречах. И, видя эту ситуацию, берем на себя уже ответственность, не уходя от нее, не перекладывая ни на кого. Ищем решение, принимаем, и в работу эту вовлекаем других", - сказал спикер Думы.

При этом он считает правильным "предложить правительству не стоять в стороне, а подключаться".