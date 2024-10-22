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Дума одобрила в I чтении блокировку сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Дума одобрила в I чтении блокировку сайтов с незаконными услугами для мигрантов
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности внесудебной блокировки сайтов с предложениями незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Законопроект № 729110-8 дополняет перечень информации, доступ к которой в сети "Интернет" ограничивается на основании решения Роскомнадзора, включив в него информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции.

На владельца социальной сети возлагается обязанность осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации о незаконных услугах в сфере миграции, а также незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.

Авторами проекта закона стали 356 депутатов от всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он, комментируя инициативу, отметил, что "по данным экспертов, объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей".

"Работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается. С начала года было принято 7 законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще 6 находится на рассмотрении, планируем их принять до декабря", - отмечал он ранее.

Роскомнадзор Госдума Вячеслав Володин
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