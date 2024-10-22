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Президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Лула да Силва, который из-за состояния здоровья не смог приехать на саммит БРИКС, примет участие в этом мероприятии в видеорежиме, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома, очень сожалеет, что он не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать", - сказал Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Несмотря на четыре часа утра по местному времени, президент Бразилии настаивает лично принять участие "хотя бы по видеоконференции", отметил Путин.

"Хочу передать вам от него самые лучшие пожелания", - обратился Путин к Си Цзиньпину.

Владимир Путин БРИКС Си Цзиньпин Лула да Силва Бразилия
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